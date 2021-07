Corriere dello Sport: "Ucraina-Inghilterra, per gli inglesi Roma città chiusa"

"Ucraina-Inghilterra, per gli inglesi Roma città chiusa" scrive il Corriere dello Sport. Spazio alla sfida tra Ucraina e Inghilterra con la decisione della FA di non vendere i biglietti agli inglesi, con un chiaro messaggio: "Restate a casa". La FA ha deciso di restituire i 2000 biglietti destinati agli inglesi, sarà la UEFA a metterli nuovamente sul mercato. Il regolamento del nostro Paese parla chiaro: per i cittadini provenienti dal territorio inglese è prevista una quarantena di 5 giorni e questo rende impossibile osservare le regole visti i 4 giorni di distanza dall'ultimo match dell'Inghilterra. Con questo però non vuol dire che all'Olimpico non vi saranno presenti tifosi inglesi: quelli residenti in altri Paesi possono raggiungere l'Olimpico, per loro non sono previste restrizioni.