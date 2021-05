Corriere di Bergamo: "Gasp in finale contro la Juve. L'antidoping rinvia il giudizio"

"Gasp in finale contro la Juve. L'antidoping rinvia il giudizio", titola oggi il Corriere di Bergamo. Sono state ore di tensione per l'Atalanta e per Gasperini, ma la conclusione è un nulla di fatto che fa tirare un sospiro di sollievo. Il rischio era quello di vedersi sospendere per 20 giorni da ogni attività, dovendo così saltare la finale di Coppa Italia. L'accusa è quella di condotta offensiva nei confronti degli ispettori antidoping. C'erano stati momenti di tensione, con qualche insulto di troppo. Ma la questione ora è slittata a fine stagione .