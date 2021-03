Corriere di Bergamo in taglio alto: "Atalanta, niente alibi. Già digerita la Champions"

vedi letture

"Atalanta, niente alibi. Già digerita la Champions". E' questo il titolo con cui il Corriere di Bergamo si sofferma sul calcio anche in prima pagina, con uno scatto di Marten de Roon in copertina. Dopo l'eliminazione dalla massima competizione europea per mano del colosso Real Madrid, bisogna tornare a macinare punti in campionato per garantirsi il quarto posto e disputare di nuovo il prossimo anno la Champions.