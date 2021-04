Corriere di Torino e il colpaccio a Udine: "Belotti, un gol per tre punti d'oro"

Basta un rigore di Andrea Belotti al Torino per superare l'Udinese alla Dacia Arena e fare un passo in avanti importante verso la salvezza. "Belotti, un gol per tre punti d'oro", titola il Corriere di Torino all'indomani del successo granata che vale un colpaccio per non retrocedere. Il digiuno del Gallo si è finalmente interrotto.