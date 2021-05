Corriere di Torino: "Juve, braccio di ferro con Dybala: cessione subito o nuova trattativa"

Il braccio di ferro tra la Juventus e Paulo Dybala continua - scrive il Corriere di Torino - L'argentino resta sul mercato per rappresentare il pezzo grosso in vista di una campagna cessioni che ha bisogno di registrato 100 milioni di plusvalenze, ma se arrivati al 30 giugno Dybala fosse ancora un giocatore bianconero allora non ci sarebbero grosse alternative alla riapertura della trattativa per il rinnovo. Il giocatore vuole restare e potebbe rafforzare le proprie condizioni, anche se dalla dirigenza hanno fatto capire come la base di partenza sarebbe rappresentata dalle attuali condizioni (7,3 mln netti + bonus) e non da quella famosa proposta non accettata da top 20 in Europa (10 mln netti + bonus).