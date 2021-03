Corriere di Torino: "Juve, primi contatti con Mendes. In ballo c'è il futuro di CR7"

Subito dopo l'eliminazione in Champions della Juve Jorge Mendes, storico procuratore di Cristiano Ronaldo, si è messo in moto per sondare nuove possibili destinazioni in giro per l'Europa nel caso in cui il portoghese dovesse decidere di lasciare Torino. Una scelta che andrebbe in ogni caso ponderata: il club bianconero, assicura il Corriere di Torino, non ha intenzione di spingerlo via, ma nemmeno si opporrebbe ad una sua partenza se CR7 manifestasse questa intenzione. L'ipotesi Real, tormentone che difficilmente si spegnerà a breve, non è l'unica sul tavolo. Nel frattempo il quotidiano riferisce di diversi contatti tra la dirigenza juventina e Mendes, la cui presenza a Torino è stata segnalata da più parti e smentita da fonti vicine all'agente.