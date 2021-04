Corriere di Torino: "Juve-Ronaldo, feeling smarrito. Il futuro in sei partite"

L'edizione odierna del Corriere di Torino racconta di un Ronaldo infelice, più abbacchiato che arrabbiato in un momento così. Il portoghese si allena sempre seriamente - precisa il quotidiano -, ma "appena finito il compito se ne scappa via dalla Continassa". Per CR7 si avvicina l'inversione delle parti: se non sei parte della soluzione, sei parte del problema. Non è però il momento di pensare al futuro, perché in ballo c'è ancora una Coppa Italia, che andrebbe ad arredare una bacheca già orfana dello Scudetto.