Corriere di Torino: "L'album di Ronaldo". Poi su Belotti: "Gallo, torna a cantare"

vedi letture

"Toro e Juve oggi in campo". E' questo il titolo dedicato al calcio presente in prima pagina sul Corriere di Torino, che poi all'interno delle pagine sportive entra nel dettaglio delle rispettive sfide con Sampdoria e Benevento, rispettivamente in trasferta e in casa. E si sofferma sui due bomber. "Gallo, torna a cantare", il titolo dedicato ad Andrea Belotti da un lato. "L'album di Ronaldo", quello su CR7 dall'altro.