Corriere Fiorentino: “Amrabat cerca il rilancio. Il Milan interessato sullo sfondo”

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina dedica uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Amrabat cerca il rilancio. Il Milan interessato sullo sfondo". A Genova Iachini non ha modificato troppo l'impianto di gioco, ma adesso è costretto a farlo anche a causa delle assenze ed Amrabat, impiegato solo nel recupero a Marassi, si candida per una maglia da titolare. Il marocchino vuole dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Fiorentina, ma i rossoneri ed altri club premono per averlo dalla prossima estate.