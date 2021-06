Corriere Fiorentino: "Commisso nel limbo, tre ipotesi per la panchina viola"

La Fiorentina è alla ricerca del sostituto di Gattuso. Già giovedì mattina era iniziata la ricerca di un nuovo profilo, con tutte le difficoltà legate ai tempi stretti e soprattutto ai molti nomi già accasati. Il primo nome del casting viola è quello di Vincenzo Italiano, ma la neo proprietà americana dello Spezia non vuole lasciar partire l'allenatore. Ai viola basterebbe in realtà pagare la clausola rescissoria fissata a un milione di euro e decisa di come accordo con lo Spezia, ma oltre a qualche remora da parte di Commisso su un metodo non proprio ortodosso, è lo stesso Platek a fare muro. La volontà di Italiano potrebbe essere decisiva, ma è normale che la Fiorentina si stia guardando intorno: in particolare Paulo Fonseca e poi Rudi Garcia che preferisce però allenare una squadra che faccia la Champions.