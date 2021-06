Corriere Fiorentino e la vicenda Portanova: "Siena, la ragazza ascoltata due volte"

In prima pagina sul Corriere Fiorentino non si parla delle questioni di casa viola, ma in taglio basso c'è la vicenda legata al presunto stupro di gruppo in cui ci sarebbe anche Manolo Portanova del Genoa tra i protagonisti. "Siena, la ragazza ascoltata due volte", il titolo del quotidiano che ricorda che domani ci sarà l'interrogatorio del classe 2000.