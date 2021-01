Corriere Fiorentino: "Perché tanti scontenti nello spogliatoio viola?"

vedi letture

Sul Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio ha espresso la sua opinione domandandosi come mai all'interno dello spogliatoio viola ci possano essere così tanti giocatori scontenti. Si legge: "C’è qualcosa di preoccupante, forse perfino più della classifica, nelle parole di Prandelli che ha rivelato candidamente come nello spogliatoio la parte di scontenti sia superiore al normale rendendo più difficile il suo lavoro" - Poesio poi continua "viene da chiedersi come mai ci siano così tanti «scontenti» nel gruppo viola. In fondo si trovano in un club rinnovato, con un proprietario entusiasta e voglioso di portare la Fiorentina in alto, dove «i soldi non sono un problema». Eppure i malumori in questi mesi sono apparsi evidenti in più di un’occasione. C’è qualcosa, insomma, che stona tra la realtà fatta di risultati (pochi) e la narrazione che la società fa di se stessa".