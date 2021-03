Corriere Fiorentino: "Prandelli ha avuto le giuste risposte, vittoria che vale doppio"

Il Corriere Fiorentino scrive che "nel mezzo del cammin della sua (seconda) vita in viola, Cesare Prandelli (forse) ha ritrovato la diritta via". Gioco, gol e tre punti: servivano risposte e il tecnico le ha avute. Così come doveva delle risposte e le ha date, nel momento più complesso e nella partita probabilmente più importante contro un Benevento al fischio d'inizio a pari punti e con le stesse paure viola. Per questo l'1-4 di ieri vale doppio.