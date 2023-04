CorSport: "Lazio-Uribe in stand by: Sarri blocca Lotito. Prima vuole vederci chiaro sulla rosa"

vedi letture

Uribe vuole la Lazio, mentre Maurizio Sarri temporeggia. Il tecnico biancoceleste vuole aspettare a bloccare il centrocampista colombiano in scadenza col Porto: nonostante la concorrenza dell’Atletico Madrid, il mister vuole prima sapere dal presidente Lotito chi andrà via e chi resterà dei suoi centrocampisti - rivela il Corriere dello Sport. Inoltre per l'ex tecnico di Napoli e Juve ora conta solo il campionato e la Champions: con solo otto giornate mancanti le forze vanno sublimate tutte lì. Fronte calciomercato però, stando al punto della situazione, gli unici sicuri di rimanere sono Cataldi e Vecino. Basic e Marcos Antonio non convincono, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono punti di domanda più prossimi all'uscio della porta. Una volta sciolti questi dubbi, l'operazione Mateus Uribe alla Lazio sarà presto fatta. Anche perché andrebbe proprio a rimpiazzare la posizione in campo di uno dei due centrocampisti poco fa citati.