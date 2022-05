Cronache di Napoli in apertura: "Il Barça prova a soffiare Koulibaly a Spalletti"

C'è spazio anche per le ultime in casa azzurra sull'apertura odierna di Cronache di Napoli: "Cinque rinforzi per puntellare la rosa, il Barça prova a soffiare Koulibaly a Spalletti", titola in taglio centrale il quotidiano. Previsti innesti in difesa e in attacco, anche se molto dipenderà dalle cessioni dei big. In questo senso va monitorata la situazione di Koulibaly, finito nuovamente nel mirino del Barcellona.