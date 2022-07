Cronache di Napoli: “Koulibaly, Ramadani in Italia: il Chelsea rilancia, assalto della Juventus”

vedi letture

“Koulibaly, Ramadani in Italia: il Chelsea rilancia, assalto Juve. Meret frena sul rinnovo” titola Cronache di Napoli in prima pagina stamani. Primo giorno in azzurro a Castelvolturno per Kvaratskhelia e per il terzino. Mertens, il Marsiglia prepara l’offerta.