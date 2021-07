Gazzetta dello Sport: "Aggressione alta e velocità. La Spagna si batte così"

La Gazzetta dello Sport analizza l'avversaria dell'Italia agli Europei: "Aggressione alta, velocità e centrocampo decisivo. La Spagna si batte così". Questa Spagna non è sembrata più forte dell'Italia in questo Europeo. Le armi degli spagnoli sono le solite: possesso, trame infinite che creano improvvisamente pericolo sulla trequarti, mettendo in affanno le difese avversarie. La soluzione contro il palleggio degli spagnoli? Aggressione alta e palleggio veloce e verticale, per sorprenderli sul ritmo.