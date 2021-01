Gazzetta dello Sport: "Djuricic all'ultimo respiro, il Sassuolo beffa il Parma"

La Gazzetta dello Sport scrive che la bellezza può stancare se non c'è il pepe ad accenderla: si è stancato anche De Zerbi e lo ha detto chiaramente dopo il k.o. con la Juventus. Poi il Sassuolo è stato eliminato in Coppa Italia dalla Spal e ha strappato all'ultimo respiro il pareggio contro un Parma determinato, grazie al rigore regalato da Busi. Tuttavia il pari non basta a riprendersi il settimo posto, ora occupato dalla Lazio. E' andata anche bene, perché poteva starci il penalty per il Parma, già sopra per 1-0, dopo il mani di Ayhan non valutato per un precedente fuorigioco. Il Sassuolo, orfano di Locatelli e Berardi, non riesce a fare il salto di qualità, il Parma è solido e sfrutta la qualità di Gervinho e la solidità di Var Kucka, Kurtic e Cornelius. Gli emiliano sembrano pronti per la rimonta salvezza.