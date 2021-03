Gazzetta dello Sport: "Pirlo punta sull'attacco 4x4. Kulu e Chiesa le ali, CR7-Morata davanti"

"Pirlo punta sull'attacco 4x4. Kulu e Chiesa le ali, CR7-Morata davanti" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La Juventus ha un piano: vincere le prossime partite contro Benevento e Torino e portarsi a -4 dall'Inter, con una partita in più, provando a mettere pressione ai nerazzurri. La rimonta Scudetto passa da qui ma anche dalle scelte di Pirlo. Il tecnico sembra intenzionato a riproporre una Juve a trazione anteriore, come visto a Cagliari, con Chiesa e Kulusevski sulle ali e con Cristiano Ronaldo e Morata in attacco. L'unico problema, in assenza di Dybala, sarà la panchina perché Pirlo rischia di avere McKennie come uomo offensivo da gettare nella mischia se le cose non dovessero andare bene.