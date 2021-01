Il Corriere dello Sport: "Derby, la lezione di Inzaghi. Fonseca ne esce malissimo"

Brutta sconfitta della Roma nel derby di ieri sera. Esce malissimo Fonseca, sicuro in eccesso, si è fidato troppo dell'ultimo precedente, e questa volta non ci è riuscito. In conferenza aveva detto che non aveva mai perso un derby. Inzaghi lo ha castigato preparando meglio la gara: una lezione tattica per dipingere una notta da sogno dentro l'Olimpico vuoto. E la Roma fallisce un altro esame di maturità: quando perde lo fa malissimo e non ha ancora vinto un confronto diretto. La Lazio invece con questa vittoria si è rialzata e continuerà nella sua rincorsa al quarto posto. A scriverlo è il Corriere dello Sport.