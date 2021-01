Il Corriere dello Sport: "Inter, accordo per gli stipendi. A maggio i pagamenti in sospeso"

vedi letture

Emergenza stipendi rientrata in casa nerazzurra. Come scrive il Corriere dello Sport ieri Marotta e Ausilio, entrambi presenti alla Pinetina, hanno incontrato la squadra, proponendo di rinviare il pagamento di novembre e dicembre alla fine di maggio, dunque al termine del campionato in corso. Handanovic e compagni insieme con Conte e con il suo staff tecnico hanno aderito alla richiesta. A questo punto non resta che formalizzare l'intesa come prevedono le norme federali e a quel punto l'Inter si metterà al riparo di qualsiasi rischio di penalizzazione.