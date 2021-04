Il Corriere di Roma: "Biancocelesti, sprint Champions. Giallorossi, assalto al Toro"

L'edizione odierna del Corriere di Roma dedica ampio spazio agli impegni delle due compagini capitoline. "Biancocelesti, sprint Champions", si legge nella parte bassa: la squadra di Simone Inzaghi (ancora assente, ndr) sfiderà il Benevento allo stadio Olimpico per conquistare punti fondamentali. I giallorossi di Fonseca, invece, se la vedranno con il Torino: il tecnico non si è sbilanciato in conferenza stampa e non ha voluto pensare troppo al proprio futuro. Davanti ci sarà un tridente tutto spagnolo formato da Pedro, Perez e Borja Mayoral.