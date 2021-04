Il Giornale: "Ibrahimovic-Maresca, qualcosa non torna. Un fraintendimento dietro il rosso?"

"Ibrahimovic-Maresca, qualcosa non torna. Un fraintendimento dietro il rosso?", scrive oggi Il Giornale. Vicenda che appare molto strana, perché maturata nel bel mezzo di una sfida placida, senza episodi contestati fino a quel momento. E Maresca non è nuovo a questo genere di siparietti, come avvenuto con Conte a Udine. Maresca estrae il rosso quando Ibra aggiunge "Ti sembra strano eh...", e qui potrebbe esserci stato l'equivoco, con un fraintendimento delle parole dello svedese. E anche Zlatan si chiede: "Ma cosa ha capito?". Inventarsi dal nulla le complicazioni non porta a niente di buono, e lo dovrà capire anche Ibra, e nella corsa Champions ogni errore costa.