Il Giornale: "Il Milan al di sopra di tutto: l'avviso di Maldini a Raiola e Ibrahimovic"

A Manchester il Milan ha strappato un pareggio che appare persino stretto per il gioco espresso dai rossoneri. Dopo Verona, un'altra dimostrazione delle qualità del Diavolo degli "under". E le dichiarazioni di Maldini, che ha definito Ibra "una grande risorsa", sottolineando però come il club resti al di sopra di tutti, suonano - secondo Il Giornale - come un avviso ai naviganti, o per meglio dire agli agenti alle prese con le trattative per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. "Insomma c'è posta per Mino Raiola", chiosa il quotidiano.