Il Giornale: "Juve in corsa su tutti i fronti nonostante il lifting con gli U23"

Il Giornale dà spazio al momento della baby Juve di Pirlo. "Juve in corsa su tutti i fronti nonostante il lifting con gli U23" scrive il quotidiano. Dieci calciatori su 16 scesi in campo mercoledì con la SPAL erano nati dopo il 1997, Under 23 appunto. Tutti in età anagrafica per essere figli di papà Buffon che ieri ha festeggiato i 43 anni. L'intuizione agostana di Andrea Agnelli, di puntare su un tecnico giovane, sfrontato ma consapevole, che avesse voglia di rischiare, ha trovato fondamento proprio in questo. E nonostante le critiche la Juve di Pirlo è ancora in corsa su tutti i fronti: semifinale di Coppa Italia, ottavi di Champions e a -7 dalla vetta con una gara da recuperare. Non male per chi sta rivoluzionando una filosofia in un ciclo non ancora terminato, con la costante pressione dettata direttamente dal motto del club: vincere è l'unica cosa che conta.