Il Giornale: "Juventus, dopo Allegri e Sarri le responsabilità sono da cercare altrove"

"Juventus, dopo Allegri e Sarri le responsabilità sono da cercare altrove" scrive Il Giornale oggi in edicola. Juve fuori dalla Champions per il terzo anno consecutivo contro un avversario abbordabile e con CR7 in squadra. La notte peggiore per il portoghese che certifica il fallimento bianconero in Europa. L'unica consolazione è la certificazione di avere una nuova stella: Federico Chiesa. Senza Europa già a marzo e con lo Scudetto nelle mani dell'Inter, dopo Allegri e Sarri le responsabilità in casa Juve sono da ricercare altrove.