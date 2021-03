Il Mattino: "Al Meazza il match della verità: il Napoli si gioca la Champions"

Spareggio Champions per il Napoli e amarcord per Gennaro Gattuso. I partenopei scenderanno in campo questa sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli per cercare punti importanti per il quarto posto. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Al Meazza il match della verità: il Napoli si gioca la Champions".