Il Mattino: "C'è la Fiorentina. Gattuso, patto per la rimonta: porta la squadra al ristorante"

"Gattuso, patto per la rimonta: porta la squadra al ristorante" scrive Il Mattino oggi in edicola. Arriva la Fiorentina, poi la Supercoppa con la Juventus. L'allenatore del Napoli ha portato la squadra al ristorante per un pranzo importante. Il piano del tecnico per compattare il gruppo in vista dei mesi decisivi della stagione.