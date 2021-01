Il Mattino: "Contro il bunker Verona, Gattuso cerca il riscatto e punti per la Champions"

"Contro il bunker Verona, Gattuso cerca il riscatto e punti per la Champions". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli scenderà in campo alle 15 al "Bentegodi" per affrontare l'Hellas di Ivan Juric. I partenopei vogliono risalire la classifica e agganciare la zona Champions ma i gialloblu scaligeri, che vogliono riscattare il ko di Bologna, sono un avversario difficile da affrontare.