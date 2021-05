Il Mattino: "Il casting di DeLa: una panchina per 6, ma attenti a Ringhio"

"Il casting di DeLa: una panchina per 6, ma attenti a Ringhio". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino, che si occupa del futuro della panchina del Napoli. Non c'è solo Spalletti sul taccuino del presidente azzurro, che valuta anche altri profili, da Inzaghi a Italiano. Spiragli per Gattuso soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions.