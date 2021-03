Il Mattino: "Insigne, pedina azzurra insostituibile. È l'uomo assist di questa Italia"

"Insigne, pedina azzurra insostituibile. È l'uomo assist di questa Italia", titola Il Mattino. La Bulgaria fa parte del destino di Lorenzo Insigne: nove anni fa la prima volta con l'Italia, seppur sempre in panchina. E dopo nove anni Insigne deve trascinare l'Italia, non sempre lo fa con costanza, ma ieri ha regalato due assist che valgono i tre punti. Dal 15 novembre 2019 non trova la rete in azzurro, ma pazienza, arriverà. Difficilmente il CT Mancini farà a meno di lui anche nella terza sfida di questa sosta, contro la Lituania: è diventato un insostituibile.