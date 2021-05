Il Mattino: "La cavalcata di Ringhio: nel girone di ritorno più punti solo con Sarri"

"La cavalcata di Ringhio: nel girone di ritorno più punti solo con Sarri". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea il grande lavoro condotto da Ringhio dal giro di boa in poi. Una volta recuperati tutti i suoi interpreti più importanti, la squadra ha cambiato passo: per trovare uno score migliore dalla ventesima giornata in poi è necessario ritornare alla stagione da record con Sarri in panchina.