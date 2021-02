Il Mattino: "Napoli da trincea, Atalanta d'assedio. Insigne deve riposare"

"Il Napoli da trincea, l'assedio dell'Atalanta e la finale da giocare" è il titolo in taglio alto che l'edizione odierna de Il Mattino dedica al pari a reti bianche ottenuto ieri dagli azzurri contro la squadra di Gasperini. Strada in salita per la qualificazione, ma si deciderà tutto nella gara di ritorno, in programma mercoledì prossimo al Gewiss Stadium. Di fianco il quotidiano propone una riflessione su uno degli uomini chiave della squadra: "Insigne, il capitano senza più guizzi che deve riposare", si legge.