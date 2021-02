Il Mattino: "Napoli, De Laurentiis terrorizzato dal perdere la Champions ma Gattuso non rischia"

"Napoli, De Laurentiis terrorizzato dal perdere la Champions ma Gattuso non rischia". Questo il titolo che Il Mattino dedica nell'edizione odierna agli azzurri. Sono troppi i gol incassati e le sconfitte che non danno pace a De Laurentiis che dopo l'Atalanta ha avuto contatti con tutti, Gattuso compreso e non ha nascosto il proprio umore nero. Il tecnico però non è in bilico, il presidente è terrorizzato all'idea di non entrare in Champions League, ma non vuol sentire parlare di esonero al momento. E' molto deluso dall'andazzo, ma non vuole lasciarlo andare perché il clima è avvelenato, il cuore sanguina ed anche oggi si avvierà definitivamente una settimana fondamentale a cominciare dal Granada giovedì.