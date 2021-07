Il Mattino: "Napoli, Meret resta solo per fare il titolare"

Il Mattino nell'edizione odierna ha analizzato la situazione portiere in casa Napoli. Se dovesse essere confermata l'alternanza tra i due portieri, Meret potrebbe chiedere la cessione, ma Spalletti non ha ancora dato la sua preferenza e sarà lui a dover spiegare come stanno le cose ai due calciatori in questione. L'idea del club azzurro era quella di lasciar partire Ospina per 7 milioni di euro, ma l'estate del Covid ha limitato le operazioni. Meret è scivolato indietro nelle gerarchie di Mancini e per andare al Mondiale dovrà giocare, così, lui ed il suo entourage, si guarderanno intorno se gli azzurri non dovessero pienamente puntare su di lui.