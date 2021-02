Il Mattino: "Napoli, Osimhen studia Mbappé. Sogna di diventare un big seguendo le sue orme"

"Napoli, Osimhen studia Mbappé. Sogna di diventare un big seguendo le sue orme". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica al nigeriano. Ci sono appena 9 giorni tra la stella del PSG e l'attaccante azzurro che si sono incrociati in carriera una sola volta in Francia, ma è impossibile che uno come Osimhen non sia rimasto folgorato dalle prestazioni di Mbappé visto che le caratteristiche dei due non sono poi così diverse, ma l'ex Lille ha un potenziale ancora inespresso. Stasera contro il Granada avrà un'occasione importante per cancellare infortuni e Covid dimostrando di valere gli 80 milioni che è stato pagato. Victor proverà a conquistare i riflettori in una competizione europea proprio come fatto dal suo coetaneo più celebre.