Il Mattino: "Per la panchina del Napoli serve un siero AllegroItaliano"

vedi letture

Sulla prima pagina de Il Mattino si parla del futuro della panchina del Napoli. "Per la panchina del Napoli serve un siero AllegroItaliano" scrive il quotidiano. Gino Rivieccio dice la sua e sostiene una doppia ipotesi per il dopo Gattuso: il colpo Allegri, ex tecnico della Juventus, oppure un nome nuovo, giovane, come Vincenzo Italiano dello Spezia.