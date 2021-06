Il Messaggero: "11 portieri e nessuna certezza. Roma, ora Mourinho vuole Lloris"

Undici portieri si sono alternati dal 2011 a ora in casa Roma. Alisson è stato il top, in più si sono visti gli affidabili De Sanctis e Szczesny, poi il buio, scrive Il Messaggero. Solo quattro nell'ultimo triennio (Olsen, Pau Lopez, Mirante e Fuzato). Ora tocca a Mourinho e Pinto riprovarci: c'è il portiere offerto da Raiola (Areola), quello di Mendes (Rui Patricio), quello sondato ad aprile (Musso), l'altro che in rotta con Gasperini si propone (Gollini), sino ad arrivare al preferito dello Special One. Si tratta di Lloris. L'ostacolo non è il costo del cartellino o l'età, ma lo stipendio (6 milioni), reso comunque accessibile dal decreto crescita. Conti alla mano, ai Friedkin costerebbe 4,5 milioni netti. E' lui il prescelto.