Il Messaggero: "Comincia l'era di Pinto per la Roma di Friedkin"

"Comincia l'era di Pinto per la Roma di Friedkin". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola oggi: "L'era Pinto è pronta ad iniziare. Il trentaseienne dirigente portoghese ha salutato il Benfica, club per il quale ha lavorato negli ultimi 8 anni. Debellato il Covid, il dirigente sbarcherà a Trigoria nelle prossime ore. Il nuovo dg si occuperà dell'area tecnica giallorossa, confrontandosi con il ds De Sanctis, Bruno Conti e ovviamente con il connazionale Fonseca che porta in dote il terzo posto in campionato".