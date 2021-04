Il Messaggero: "Correa vuole lasciare la Lazio. In estate può andarsene per 40 milioni"

Il Messaggero analizza in edicola questa mattina una situazione spinosa in casa Lazio ovvero quella che riguarda Joaquin Correa. I biancocelesti avrebbero potuto spedirlo alla Juventus a fine estate, ma era troppo tardi per rimpiazzarlo e Lotito disse no. Forse oggi se ne sarà pentito. Lucci da gennaio, su richiesta dell'argentino, sta lavorando per trovargli una collocazione. Correa ha una clausola da 80 milioni di euro, ma per la metà si potrebbe chiudere. In Premier ha più mercato con il Liverpool che aveva fatto un sondaggio e si era già interessato. L'impressione è che tra i big della Lazio, Correa, sia il più facile da sacrificare.