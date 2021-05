Il Messaggero: "Goleada della Roma al Crotone. Apprezzamenti social di José Mourinho"

vedi letture

Il Messaggero, questa mattina in edicola, celebra in prima pagina il successo conquistato dalla Roma contro il Crotone ieri, in cui Pellegrini - si legge - è stato il trascinatore. I giallorossi cominciano già ad attrarre gli elogi di José Mourinho, allenatore della prossima stagione. Ecco il titolo del quotidiano: "La Roma pensa a Mou, goleada al Crotone: 5-0. Apprezzamenti social dello Special One".