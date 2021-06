Il Messaggero: "Inzaghi-Luis Alberto, manovre per portarlo all'Inter"

Secondo Il Messaggero sono in corso dei tentativi per provare a trasferire Luis Alberto all'Inter. Il quotidiano titola: "Inzaghi-Luis Alberto, manovre per portare lo spagnolo all'Inter: 'Paghino 60 milioni' - la richiesta -". Se Eriksen si ferma - si legge - l'operazione è possibile. Tempi supplementari per Buffon, inoltre, che va in B col Parma.