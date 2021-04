Il Messaggero: "La notte di Roma-Ajax per i giallorossi è la gara della stagione"

Il Messaggero, stamani in edicola, apre la sua edizione titolando sui capitolini in Coppa: "La notte di Roma-Ajax per i giallorossi è la gara che può dare un senso a tutta la stagione". Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena la sfida valida per i quarti di Europa League, che sarà uno spartiacque per la squadra di Fonseca.