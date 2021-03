Il Messaggero: "La Roma con lo Shakhtar. Immobile Scarpa d'Oro, omaggio del Campidoglio"

Il Messaggero, in edicola, si focalizza in prima pagina su Roma e Lazio, titolando: "Euroleague, via agli ottavi, la Roma ritrova lo Shakhtar. Immobile Scarpa d'Oro, l'omaggio del Campidoglio". Fonseca e la sua ex squadra, stasera alle 21 i giallorossi saranno impegnati nell'andata degli ottavi di Europa League. Immobile premiato in Campidoglio con la Scarpa d'Oro: "Trionfo da condividere con tutta la Lazio".