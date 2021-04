Il Messaggero: "La Roma non aspetterà l'Europa League per decidere il futuro di Fonseca"

Il Messaggero fa il punto sul futuro della Roma e soprattutto del tecnico giallorosso Fonseca: "La Roma non aspetterà l'Europa League per decidere il futuro di Fonseca" scrive il quotidiano. I Friedkin non aspetteranno l'eventuale finale di Danzica per prendere una decisione sul tecnico che sembra essere lontano dalla conferma. Diversi i sondaggi, diversi i nomi valutati, come ad esempio Sarri. Piacciono anche Juric e De Zerbi. C'è spazio anche per il mercato degli attaccanti: Vlahovic è un rimpianto, ora appare fuori budget mentre Belotti e Muriel sono due profili diversi ma entrambi apprezzati, con il colombiano che ha lo stesso agente di Dzeko, che andrà via a fine anno.