Il Messaggero: "La Serie A torna in campo e scoppia il caso Zaniolo. La Ghenea smentisce"

Ritorna la Serie A. Alle 15 Roma e Lazio scenderanno in campo in una sfida incrociata con Genova. I giallorossi ospiteranno la Sampdoria mentre i biancocelesti saranno ospiti del Genoa a Marassi. Intanto arriva si aggiunge di un particolare il caso Zaniolo con la modella Madalina Ghenea che avrebbe smentito la relazione con il giovane calciatore della Roma. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma-Samp e Genoa-Lazio. La Serie A torna in campo e scoppia il caso Zaniolo. La Ghenea smentice: 'Con lui non c'è niente'".