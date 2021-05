Il Messaggero: "Lazio-Inzaghi, voltafaccia clamoroso che manda Lotito al manicomio"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio. Il voltafaccia di Inzaghi ha del clamoroso e manda Lotito al manicomio perché il tecnico era una sua creatura nonostante avesse tirato troppo la corda negli ultimi mesi. Per i biancocelesti prende sempre più corpo l'ipotesi Mihajlovic visto che il presidente adesso deve scegliere un tecnico che non faccia passare Inzaghi come martire davanti alla piazza. L'allenatore del Bologna è già a Roma ed ogni ora può essere buona per un incontro, mentre gli altri candidati sono Sarri, soluzione più suggestiva, ma costosa, e gli outsider Italiano e Gotti. Inzaghi ha firmato un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione per due anni con Tinti, il suo agente, che ha già richiesto alla società di portare Luis Alberto a Milano.