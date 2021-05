Il Messaggero: "Lazio, Mihajlovic in pole davanti a Sarri e Conceicao"

"Lazio, Mihajlovic in pole davanti a Sarri e Conceicao". Questo il titolo in taglio alto, sulla prima pagina de Il Messaggero per quanto riguarda il futuro della Lazio e il suo prossimo allenatore. Il presidente Lotito intanto continua a litigare con Inzaghi (per i premi) e parla con tanti suoi possibili eredi. Il serbo piace ai supporter. Dietro a lui in fila ci sono Sarri e Conceicao. Mazzarri e Benitez proposti al patron. Mendes sponsorizza Espirito Santo.