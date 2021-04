Il Messaggero: "Lazio, rinascita Champions. Ora il rinnovo di Inzaghi per dare un segnale"

Il Messaggero scrive che la Lazio c'è e l'ha confermato ieri battendo il Milan: la corsa Champions non è affatto chiusa, dunque. Il podio dista 5 punti e i biancocelesti hanno ancora la gara col Torino da recuperare. Il ritorno di Inzaghi in panchina ha ridato sicurezza, scatenando Correa. Se i capitolini a fine stagione centrassero la Champions sarebbe un'impresa, altrimenti bisognerà lasciare spazio ad alcune riflessioni: sarebbe bello - si legge - se in settimana Lotito e annunciasse la firma del tecnico sul rinnovo, per dare solidità al progetto e lanciare un segnale a squadre e tifosi.