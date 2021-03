Il Messaggero: "Panchina Roma, Pinto vota Portogallo. Fonseca o un'alternativa in patria"

Il futuro di Paulo Fonseca appare sempre più lontano da Roma, e l'edizione odierna de Il Messaggero offre una panoramica sui possibili candidati per la panchina giallorossa. Difficile immaginare Allegri a capo di un progetto fondato sulla linea verde: in questo senso sarebbe più funzionale Maurizio Sarri, vincente e ampiamente rodato nel campionato italiano. Tiago Pinto, dal canto suo, proverà sino all'ultimo a difendere la causa dell'attuale tecnico, e considera i profili di Conceiçao e Amorim per l'eventuale successione. Nagelsmann, che ad ora altro non è che un sogno, resta sullo sfondo.